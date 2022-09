Provincie houdt voet bij stuk: thermisch gereinigde grond moet medio 2024 weg zijn uit Vlissingen-Oost

Volgend jaar zomer ligt er nog 200.000 ton thermisch gereinigde grond met PFAS opgeslagen bij Ovet in Nieuwdorp. Meer dan gepland, maar een jaar later moet alles écht weg zijn.

Ovet heeft een driejarige vergunning om thermisch gereinigde grond (TGG) op te slaan. Die kan in principe niet worden verlengd. De laatste TGG is in maart 2019 aangevoerd, dus eigenlijk had alles afgelopen voorjaar al weg moeten zijn. Maar TGG - door verhitting gereinigde grond - is niet zo makkelijk kwijt te raken. Onder voorwaarden kan het weer worden gebruikt, maar door milieuschandalen in onder meer Bunschoten en Perkpolder is TGG in een kwade reuk komen te staan. Aannemers zijn er niet happig op.

Dreiging van dwangsommen

Juist omdat het voor hergebruik is bedoeld, kan een bedrijf geen permanente vergunning voor opslag krijgen, ook al gebeurt dat veilig, zoals bij Ovet. Onder de dreiging van dwangsommen, verordonneerde de provincie daarom vorig jaar dat het bedrijf tot 1 juli 2024 de tijd krijgt om alle TGG - die afkomstig is van afvalverwerker ATM - weg te halen. Dat mocht in fasen. Afgelopen zomer mocht er nog 350.000 ton liggen, op 1 juli 2023 nog 170.000 ton en een jaar later niks meer. Elke overtreding kost 175.000 euro.

Ovet heeft bezwaar gemaakt. Dat is deels gehonoreerd. Aan de einddatum wordt niet getornd, maar volgend jaar mag er nog 200.000 ton in Nieuwdorp liggen. Dat is precies de hoeveelheid TGG waarin PFAS zit en die daarom nog moeilijker is te slijten. Hoe meer tijd Ovet krijgt, hoe groter de kans dat de grond door nieuwe reinigingsmethoden uiteindelijk toch kan worden hergebruikt. Anders rest een dure optie: definitieve dump in een depot op de Maasvlakte.