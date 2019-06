Provincie boos, maar staat dance-event op Abdijplein wel toe

POLL Waterpark Veerse Meer: de nieuwste strijd over recreatie versus rust en ruimte in Zeeland

12 juni ARNEMUIDEN - In vijf dagen tijd tekenen bijna 7000 mensen een petitie tegen de aanleg van Waterpark Veerse Meer bij Arnemuiden. Na Brouwerseiland en Zeeuwse Lagune barst een nieuwe strijd los over recreatie versus rust en ruimte in Zeeland.