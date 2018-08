Protesten campinghouder tegen dwangsom afgewezen

De eigenaar van minicamping Kaasboerderij Mariekerke zegt dat hij zijn vlonders en paaltjes niet hoefde weg te halen van de gemeente. Een wethouder zou dat hebben toegezegd. De gemeente ontkent dat. De Korte kreeg voor 120.000 euro aan dwangsommen opgelegd. Maar die hoefde hij van de gemeente niet te betalen. Drie weken geleden lag de zaak op tafel bij de Raad van State.



Bij de campinghouder is irritatie over de gemeente. De toezegging van de wethouder zou zijn gedaan in een gesprek op 21 januari 2015. De vlonders en paaltjes hoefden niet weg, zou er zijn gezegd. De Korte had toen al een dwangsom aan zijn broek. Hij maakte daar echter geen bezwaar tegen want hij zag daar geen reden voor. Pas toen de termijn voor het indienen van bezwaren tegen de dwangsom voorbij was kwam hij erachter dat de vlonders en paaltjes toch weg moesten.