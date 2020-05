Protest op Middelburgse Markt tegen 1,5 metermaatregel

Video Deze bouwplaats is groter dan Walcheren; zelfs Don Quichot zou het bij deze molens in zijn broek doen

7:50 VLISSINGEN - Op het strand van Westkapelle zie je er bijna niets van. Maar 23 kilometer verderop ligt een bouwplaats die groter is dan heel Walcheren. Er verrijzen windmolens die - als je er vlak langs vaart - tot in de hemel lijken te reiken. Wat daar gebeurt is imposant. Niet alleen om te zien. Het kan zelfs het begin zijn van een heel nieuw tijdperk.