Project tiny houses Sint Laurens vordert ‘Ik maak een mini-jungle bij m’n bed’

,,Het is hier heerlijk”, zegt Julian Tramper (38). Hij bekijkt vanuit de deuropening van zijn recht-toe-rechtaan huisje de omgeving. ,,Prachtig toch?’’ Lachend: ,,Ik ben geboren in Serooskerke, heb elders gestudeerd en heel veel gereisd. Nooit gedacht dat ik juist hier zou gaan wonen.’’ Hij is dik tevreden met zijn 24 vierkante meter woonruimte, ook al heeft hij nog even geen stroom. Julian haakte later in het project aan. ,,Gelukkig kon dat nadat anderen stopten. Want dit is echt wat ik wilde.’’