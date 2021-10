Project Mini Uusjes bij Sint Laurens gaat volgende fase in: ‘Dit is nu echt heel spannend’

Video Eindstreep in zicht voor dichtende agent Ton: ‘Een gedicht is een soort bliksemaf­lei­der’

14:43 MIDDELBURG - Nog even, en de Dichtende Agent houdt ermee op. De 63-jarige Ton Langeler uit Oostkapelle, die al veertig jaar in politieblauw over straat gaat en graag laat zien hoe creatief hij is, gaat bijna met pensioen. ,,Het werk ga ik missen, maar het is goed zo.’’