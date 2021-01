Profiteerde gemeente Vlissingen van verkoop huizen vermoorde Joden?

Aanleiding is een vraag die de gemeente kreeg over de woning Singel 328, in de oorlogstijd nog 178 genummerd. Van wie de vraag komt en waarom, mag de gemeente door de privacywetgeving niet zeggen. De achtergrond van de vraag is een serie journalistieke verhalen die het KRO-NCRV-programma Pointer en onderzoeksplatform Follow the Money afgelopen jaar maakten over illegale handel en verrijking door de verkoop van onroerend goed dat geroofd werd van Joden die naar de vernietigingskampen werden afgevoerd.