Proef met zonnepanelen op dijk bij Ritthem vertraagd

Het experiment is onderdeel van een landelijk initiatief van een consortium van overheden en kennisinstellingen. Ook de Knardijk op Flevoland is een testlocatie.

Stormseizoen

Het was de bedoeling dat de Zeeuwse proef vorige maand zou beginnen. ,,We hebben een vergunning verleend die tot en met 31 oktober geldig was", zegt Philipp Keller, dagelijks bestuurder bij waterschap Scheldestromen. ,,Het was een bewuste keuze om het aan het begin van het stormseizoen te doen, maar het consortium kon die planning niet meer halen. Daarom gaan we een nieuwe vergunning verlenen voor na het stormseizoen. Het project gaat dan gewoon door zoals afgesproken.”