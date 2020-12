Prins Glas in Vlissingen is na 96 jaar failliet, concurrenten staan in de rij voor overname

Danny Vera bewandelt zijn eigen pad. ‘Hij zal nooit zeggen: dit is hip en dus ga ik dat doen’

9 december MIDDELBURG - Het mobieltje van Danny Vera gaat non-stop over. Nu zijn nummer Roller Coaster op 1 staat van de Top 2000 - en niet Queens Bohemian Rapsody - wil iedereen de Middelburger voor microfoon of camera. Danny geniet ervan, weet zijn bassist Almer Kaasschieter. ,,Maar alles er omheen vindt hij eigenlijk gekkigheid. Het voelt voor hem nog steeds of het over iemand anders gaat.”