Primeur in Nederland: Vlissingse straatveegmachine kan vegen, strooien én sneeuw weg borstelen

VLISSINGEN - En hij veegt, en hij borstelt en hij strooit. Wethouder Els Verhage is bijzonder in haar nopjes met de nieuwste aanwinst in het Vlissingse wagenpark.

De nieuwe straatveegmachine van de afdeling gemeentewerken is multifunctioneel inzetbaar. Het mobiele apparaat veegt niet alleen bladeren en troep uit de goot, maar kan ook sneeuw wegborstelen en zout strooien. Het voertuig hoeft daar niet voor ontmanteld te worden. Binnen een kwartier kan een medewerker de veger ombouwen tot sneeuwborstelaar en zoutstrooier of andersom, meldt wagenparkbeheerder John Gillesse van Vlissingen woensdagmorgen.

Verhage is trots, omdat Vlissingen de eerste Nederlandse gemeente is die het mobiele apparaat in bezit heeft. Behalve wendbaar en multifunctioneel bruikbaar (walsborstels-, sneeuwploeg en zoutstrooier zitten er binnen een mum van tijd op) is het apparaat ook zuinig en duurzaam.

Niet elektrisch

Het voertuig loopt echter niet op elektriciteit, geeft Gillesse toe, maar rijdt op 'schone diesel'. ,,Elektrisch was geen optie, want er zullen dagen zijn dat de machine veertien uur in touw is. Het heeft weinig zin om er een accu ter grootte van de laadbak achter te hangen.” Wethouder en wagenparkbeheerder benadrukken dat onderdelen opnieuw zijn te gebruiken of makkelijk recycleerbaar zijn.

Het duurt waarschijnlijk nog een maandje voor de veegmachine in Vlissingen op straat is te zien. ,,Onderdelen van de veegmachine moet nog goed worden afgesteld en medewerkers krijgen instructies hoe het voertuig werkt. Ook moeten ze nog even aan het apparaat wennen, voordat we de machine permanent de straat op sturen.”