Prijswinnende musical komt naar Middelburg

Tijdens de uitreiking van de musicalawards werd dit jaar een nieuwe categorie toegevoegd, die van beste familiemusical. In tegenstelling tot andere prijzen kon in deze categorie alleen het publiek een stem uitbrengen. ,,Dat maakt ons extra trots dat we hebben gewonnen”, vertelt Sita Vermeulen, die één van de hoofdrollen voor haar rekening neemt. Ze brak door toen ze meedeed aan het programma Starmaker, wat haar een plek in de popgroep K-otic opleverde. Sinds enkele jaren is ze vooral bekend als musicalster. ,,Juist omdat het een publieksprijs is voelen we enorm de waardering. We hadden goede hoop op de award, want onze zalen zitten vol. Toch bleef de twijfel tot het allerlaatste moment. De ontlading was groot, zoals iedereen op tv heeft kunnen zien.”