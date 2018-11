Presentatie van een halve eeuw fotografie van Ben Seelt

MIDDELBURG - Ben Seelt (1942) in Kortgene is reclame- en industrieel fotograaf. Sinds 1968 was hij actief voor bedrijven als Heerema (offshore) en producent in bakkerijgrondstoffen Zeelandia in Zierikzee en volgde hij de bouw van de deltawerken. Ook werkte hij voor baggeraars en wegenbouwers in het Midden-Oosten en Amerika. Nu heeft hij een selectie van zijn werk gebundeld in het boek '50 jaar fotografie van Amsterdam tot Zeeland en verder'. Daarin vertelt hij zijn levensverhaal in woord en beeld.