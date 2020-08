Potentiële kopers ‘beleven’ hun toekomstige woning in de Kop van het Dok

Enorme puinhoop op Walcherse strand na extreme zomerdag: ‘Nog nooit zo druk meegemaakt’

17:09 VLISSINGEN - Duizenden toeristen, dagjesmensen en lokale badgasten waren vrijdag in Zeeland om te genieten van zon, zee en strand en dat was zaterdagochtend goed te zien. Sommige stranden op Walcheren waren veranderd in een enorme puinhoop. Jan Jansma uit Vlissingen besloot er een aantal foto's van te maken en te delen op social media. Veel Zeeuwen spreken er schande van hoe er met het strand wordt omgesprongen. Ook de Stichting Strandexploitatie Veere (SSV) is niet blij en geeft aan de bende nooit te zullen accepteren, hoe druk het ook is.