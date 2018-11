Postzegel blijft waardevol in digitale tijdperk

MIDDELBURG - Postzegels, wat moet je er nog mee? Nou, verzamelen bijvoorbeeld, zegt filatelist en handelaar Hans Fokkelman op de filatelistenbeurs in Middelburg. ,,Het postverkeer neemt af, maar Post NL brengt juist vaker nieuwe zegels uit. Het is een commerciële business geworden voor verzamelaars.”

De tijd van ‘ik een zegel, jij een zegel’ is allang voorbij. ,,Het ouderwetse ruilen gebeurt bijna niet meer”, zegt Fokkelman. ,,Er zit tegenwoordig altijd een portemonnee tussen.” En dat moet soms nog een dikke zijn ook, weet de Goesenaar. ,,Als je hele nieuwe, moderne zegels wilt kopen, wel ja. Die zijn duur.”

Fokkelman stalt 35 boeken met zegels uit op de beurs in Het Palet in Middelburg-Zuid. Dat is zijn handelswaar; zijn eigen verzameling ligt thuis en is ongeveer net zo groot. Het vooroordeel lijkt wel te kloppen: postzegels verzamelen is iets voor ‘oude mannetjes’. Handelaar Fokkelman is 74, koper/verzamelaar Jo Bokking uit Oostkapelle 82. Bokking sluit niet uit dat er toch ook jonge filatelisten zijn. ,,Hier zie je ze niet, maar misschien zitten ze thuis, achter internet. Want daar wordt ook veel verkocht hoor.”

Bokking verzamelt exact vijftig jaar postzegels. ,,Zegels over de ruimtevaart. Amerikaanse en Russische, en sinds een jaar ook Europese.” Die zijn een stuk goedkoper. Al snel heeft hij op de beurs een stapeltje te pakken voor vijf cent per stuk. ,,Het moet wel leuk blijven hé. Ik betaal geen tientallen euro's voor één zegel. Als ik mijn collectie dan niet compleet krijg, nou jammer dan, daar zit ik niet mee.”

Grof geld

Andere verzamelaars betalen wel grif grof geld hoor, knikt Bokking. Laatst waren op een veilig drie albums met Amerikaanse zegels te koop. ,,De richtprijs van 10.000 euro! En ze gingen weg voor het dubbele!!”

Nee, in het digitale tijdperk is de rol van de postzegel nog lang niet uitgespeeld, constateert ook Fokkelman. ,,Vroeger bracht Post NL misschien vijftig nieuwe velletjes per jaar uit, nu wel tachtig. In andere landen komen wel honderden nieuwe series per jaar uit. Het grootste deel gaat naar verzamelaars. Het wordt dus steeds moeilijker je collectie compleet te krijgen. Dat drijft de prijzen op.”

Van de oude zegels komt regelmatig veel beschikbaar, constateert Fokkelman. ,,Als een verzamelaar overlijdt, komen hele albums tevoorschijn van zolder.”

Cataloguswaarde

Volledig scherm De catalogus is onmisbaar voor kopers en verkopers van postzegels. Daarin staat de waarde van elke postzegel. © Maurits Sep En toch - gekke markt, die postzegelhandel - hoeft dat de prijzen niet te drukken. Want waar je zou denken: veel aanbod, minder verzamelaars, dus weinig belangstelling, blijft de waarde redelijk stabiel. Dat komt dan weer door de catalogus waar alle verzamelaars en handelaren zich op richten. ,,Zonder catalogus kunnen we niet leven”, lacht Fokkelman. ,,Daarin staat precies wat een zegel waard is.”

Dure hobby dus? Bokking kijkt op uit de catalogus met ruimtevaartzegels. ,,Je kunt 'm duur máken.” En dat is hij niet van plan. ,,Maar ja, soms moet je wel een dure zegel kopen. Want je weet ook dat die over een tijdje nog duurder zal zijn.”

Rijk

Handelaar Fokkelman wordt er desondanks niet rijk van. ,,Hoeft ook niet. Ik vind het zeker zo leuk als ik mensen verder kan helpen met hun verzameling. Soms koop ik ergens een zegel omdat ik iemand ken die 'm nog niet heeft. De opbrengst is dan minder belangrijk. En aan het einde van de middag merk ik wel of ik mijn benzinegeld van en naar Goes heb terugverdiend.”