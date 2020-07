Posters op beeld koningin Emma in Middelburg

Complimen­ten voor lef van Domburgse onderne­mers

16 juli DOMBURG - Hier is lef voor nodig. Gedeputeerde Dick van der Velde zei dat donderdag bij de opening van het lounge deck van strandpaviljoen Oase bij Domburg. Hij complimenteerde de eigenaren Jaco Duvekot en Hein Robbers met de uitbreiding van hun zaak en stelde dat het heel bijzonder is dat horeca-ondernemers in deze tijd durven investeren in kwaliteit. ,,Daar is lef voor nodig”, herhaalde hij. Dat soort lef is, aldus de gedeputeerde, ook nodig om ervoor te zorgen dat Zeeland aantrekkelijk blijft voor toeristen.