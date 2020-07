Poster van kunstenaar Hans Overvliet doet wat veel mensen niet kunnen: reizen

portret Evenemen­ten­amb­te­naar Fred Borgs: ‘Ik kon niet weg van Vlissingen’

11 juli VLISSINGEN - Fred Borgs was er altijd als er wat te doen was in Vlissingen. Zijn grote gestalte boven het publiek, rondkijkend, sfeerproevend, bijsturend, soms ingrijpend, vaak meesjouwend. De evenementencoördinator van de gemeente Vlissingen gaat met pensioen. ,,Ik laat me een jaar even niet meer zien.”