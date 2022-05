Populaire Bobby’s gin wordt gestookt naar een oud familierecept uit Middelburg

Bobby Alfons was een Molukse sergeant majoor uit het KNIL die begin jaren vijftig naar Nederland kwam. Net als veel Molukkers verbleef hij eerst in een kamp hier in Zeeland en woonde hij later in Middelburg. Bobby miste zijn geboortegrond op het Molukse eiland Ambon ontzettend. Om dat gemis enigszins te verlichten kruidde hij zijn Hollandse jenevertje met zijn vijf ‘spicy’ ingrediënten uit zijn geboorteland zoals citroengras, kaneel, koriander, cubeb peper en kruidnagel.

,,Wij als broers herinneren ons die geuren en smaken nog goed uit onze jeugd toen we bij onze opa en oma op bezoek waren en met de hele familie bij elkaar waren’’, vertelt David. ,,Hij had zo zijn eigen drankje gemaakt en toen wij acht jaar geleden een nieuw drankje wilden ontwikkelen op basis van jenever, kwam mijn moeder met het idee het recept van onze opa hiervoor te gebruiken met deze vijf botanische kruiden. Dat we een jenever en een dry gin uiteindelijk onder de naam Bobby’s gin lanceerden, was dan ook niet meer dan logisch’’, lacht hij. ,,We laten onze basisjenever stoken in Schiedam door meesterstoker Aad van der Lee van Herman Janssen Destilleerderij die onlangs nog een prijs won voor de beste jeneverstoker van Nederland.‘’ Inmiddels is Bobby’s gin een begrip in heel Nederland vertelt hij niet zonder trots. ,,We hebben een marktaandeel van 25% en we zijn in 57 landen te koop. Goed verhaal toch? Opa zou trots zijn geweest.‘’