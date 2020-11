Poppy's op Vlissingse Noorderbegraafplaats: ‘We blijven de bevrijders herdenken - dat verdienen ze’

De vrijwilliger van Wings to Victory ‘plant’ de plastic klaprozen namens een aantal adoptanten van de oorlogsgraven. Het is in coronatijd tenslotte moeilijker om een massale bijeenkomst te houden. Het idee om namens Wings to Victory uit een vliegtuigje echte klaprozen te strooien over de grafveldjes met gevallenen uit beide wereldoorlogen sneuvelde daarom al eerder.