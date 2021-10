Poppodium De Piek mag nog minstens vijf jaar blijven; gemeenteraad wil langer zoeken naar nieuwe plek

Stokoude gepotdek­sel­de boerderij­en én wederop­bouw­boer­de­rij­en vertellen samen het Zeeuwse verhaal

28 september BURGH-HAAMSTEDE - Ze wonen zelf allebei op een stokoude boerderij: Jolanda Polderdijk van Hof Nieuwlandsrust (1650) in Nieuw- en Sint Joosland en Anja van der Bijl van de Zonnehoeve (1700) in Zonnemaire. Met een oude pronktuin, mestvaalt en een kachelkot; de stal waar het werkpaard z'n veulen (kacheltje) kreeg. Verhalen te over, ook over het meer recente boerenverleden. ,,Die jongere generatie, de wederopbouwboerderijen, vertellen óók een verhaal.”