Poort tot nieuw Vlissings Ravesteijnplein opgevrolijkt met bewonersportretten

En dat is net de bedoeling, want decoratieschilder Barre Verkerke wil passanten een inkijkje geven in de nieuwe appartementen aan de Hogeweg. Appartementen waarin de Vlissingse corporatie L’Escaut Woonservice mensen uit alle generaties huisvest, net als in appartementen aan de Arbeidstraat en huurwoningen aan het nieuwe Ravesteijnplein en de Nieuw Bonedijkelaan. ,,Ik wilde al wat in trompe-l’oeil doen. In zo’n nieuwbouwproject leek het me mooi om te laten zien hoe vertrekken in de woningen ingericht zouden kunnen zijn bij diverse bewoners.”