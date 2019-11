Pontonbrug bij station Middelburg twee dagen dicht

De pontonbrug, die alleen voor voetgangers is, vervangt tijdelijk de Stationsbrug. Die is voor onderhoud weggehaald en komt pas in het voorjaar weer terug. De provincie laat de komende dagen de trappen richting de brug vervangen door schuine paden. Dat is nodig omdat het waterpeil in het kanaal in januari verlaagd wordt voor werkzaamheden elders. De huidige trappen komen dan niet meer uit bij de brug. Ook laat de provincie een rubberen mat op de brug leggen, zodat deze niet glad wordt. En verder wordt de ‘aanbrug’ teruggezet: het deel dat de verbinding zorgt tussen de kade en de brug. Daardoor kunnen ook schepen er niet door.