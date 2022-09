Pontje in Binnenhaven Vlissingen uit de vaart genomen tot er geld op tafel komt

Met video Ze spelen niet alleen de sterren van de hemel, maar ook de regenwol­ken verdwijnen tijdens jubileume­di­tie Jazz by the Sea

Eindelijk is het zover, na twee coronajaren wordt de dertigste editie van Jazz by the Sea gevierd. Het zonnetje probeert af en toe door te breken, maar vlak voor de start van de streetparade op zaterdagmiddag begint het toch te regenen.

17 september