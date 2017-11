Pompstation Oranjezon toch tegen de vlakte

Woordvoerster Lydia Slob van Evides verklaart echter dat sloop onderdeel is van de omgevingsvergunning. ,,Dat ligt vast en wij hebben onze contracten met de aannemer. Ook voor de sloop. Er is intensief overleg geweest met Het Zeeuwse landschap, maar we zijn daar niet uitgekomen. Straks leggen we hier een nieuwe duinvallei aan. Daarachter staat het nieuwe pompstation, deels verdiept.'' De pompen en het waterreservoir komen ondergronds. Geen duinwater overigens, het drinkwater komt vanuit West-Brabant.



"Toen wij een paar jaar geleden de vergunningen afgaven, was het credo: haal ongebruikte steen weg en geef daar de natuur de ruimte", zegt wethouder Jaap Melse van Veere. Dat het gebouw nu op de lijst van cultuur historisch waardevolle panden van de gemeente staat is volgens hem een gevolg van voortschrijdend inzicht. Saillant detail: het is afgelopen week van de lijst verwijderd. ,,Nut en noodzaak zijn weg nu het pand gesloopt wordt'', vat Melse kort samen. Hij bevestigt dat de sloopvergunning deel uitmaakt van het hele bouwproject.



De schriftelijke vragen van de Veerse raadsfracties van D66 en PvdA/Groenlinks aan het college en hun pleidooi voor behoud, lijken nu deels mosterd na de maaltijd. De sloop is een feit. Pouwer houdt er een nare smaak aan over. ,,Er is opeens enorme haast achter gezet. Ik heb ook het gevoel dat van begin af aan behoud van het pompstation niet gewenst was. Ik begrijp het niet.'' De komende dagen wil hij nog foto's maken van het gebouw en het interieur. ,,Dan rest er tenminste nog iets.''