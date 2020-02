Politieke crisis in Veere komt op moment dat er nog heel veel te doen is

Elke bewoner moet voordeel voelen van duurzaam warmtenet in Middelburg­se wijk

15:10 MIDDELBURG - Zonder grote ingrepen je huis toch aardgasvrij maken? Binnen twee maanden moet duidelijk worden of ruim 900 woningen in de Middelburgse wijk Dauwendaele verwarmd kunnen worden met restwarmte van de industrie. In plaats van gas stroomt via een warmtenet warm water naar de huizen. In april wordt duidelijk of het project levensvatbaar is.