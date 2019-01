Politiehelikopter boven Middelburg in verband met ‘ernstig misdrijf’

Zondagmiddag is een vrouw in het centrum van Middelburg slachtoffer geworden van een ernstig misdrijf. Het incident gebeurde tussen ongeveer 15.00 en 16.15 uur. Vanwege het onderzoeksbelang en de privacy kan de politie nog niet zeggen om welk(e) feit(en) het gaat. De politie is op zoek naar mensen die zondagmiddag twee mannen en een vrouw in elkaars gezelschap hebben zien lopen in de omgeving van de Gravenstraat, Zusterstraat, Plein 1940, Gortstraat of het Kerspel. Ook is de politie op zoek naar mensen in deze straten die in het bezit zijn van een camera of een dashcam.