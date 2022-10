Politie zoekt verdachte van woninginbraak in Koudekerke

Het bericht werd rond 18.30 uur via Burgernet verstuurd nadat er woninginbraak had plaatsgevonden in de Duinstraat in Koudekerke. Volgens het signalement in het bericht zou het gaan om een man die tussen de 40 en 50 jaar oud is. Verder zou hij 1,70 meter lang zijn en een Arabisch danwel lichtgetint uiterlijk hebben. Verder zou hij kalend zijn, donkere ogen hebben en in het zwart zijn gekleed.