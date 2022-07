Politie zoekt nog twee jongens die na de steekpartij in Oost-Sourburg op een elektrische step vluchtten

Aanhoudingen na onderzoek

Uit het politieonderzoek blijkt dat twee andere jongens zijn gevlucht op een elektische step na de steekpartij. De politie vraagt daarom of mensen die jongens op de elektrische step hebben gezien rond 00.30 uur in de omgeving van Oost-Souburg of Vlissingen. Daarbij zijn zowel camerabeelden als getuigenverklaringen zeer welkom. Verder blijkt uit camerabeelden dat een hondenbezitter rond het tijdstip van de steekpartij in de buurt was. De politie komt graag in contact met die persoon om zo meer te weten te komen over het misdrijf.