Politie zoekt naar schennispleger

Provincie vindt te veel losse eindjes in financiën Vlissingen

28 februari VLISSINGEN - De Provincie Zeeland vindt te veel losse eindjes in de begrotingen van 2018 tot en met 2020 van Vlissingen om die als toezichthouder goed te keuren. De gemeente blijft knel zitten in het harnas van de toezichthouders: het college kan slechts over de helft van de begrote budgetten beschikken voor de dagelijkse gang van zaken. Voor alles daarboven is toestemming nodig van provincie en Rijk.