Politie zoekt getuigen van aanval door loslopende honden in Zoutelande: 'We hebben gerend voor ons leven’

ZOUTELANDE - De politie is op zoek naar getuigen van een bijtincident met loslopende honden in Zoutelande. Maandagmiddag rond 17.00 uur zijn op het strand ter hoogte van overgang Duinstraatje een inwoonster van de gemeente Veere en haar hond gewond geraakt door een aanval van vier loslopende honden.

De vrouw raakte gewond aan haar hand en haar hond heeft eveneens bijtwonden opgelopen. De vrouw heeft zich onder behandeling van de huisarts moeten stellen. Haar hond is nog onder behandeling van de dierenarts. De vrouw, Annetta Poppe, gaat nog aangifte doen bij de politie. ,,We hebben letterlijk gerend voor ons leven, dus geen tijd gehad om gegevens uit te wisselen", schrijft ze op Facebook. Het bericht is al meer dan tweeduizend keer gedeeld. De hond is geopereerd aan haar oor. ,,Verder is heel haar hals zo beurs gebeten dat er losse stukjes kraakbeen te voelen zijn en op verschillende plaatsen hechtingen", omschrijft Poppe de verwondingen van haar huisdier.

De honden, vermoedelijk gaat het om een bullterrier-achtige soort, waren waarschijnlijk onder de hoede van een Belgische man en vrouw die wellicht in Zoutelande verblijven. De man was kaal en in donkere kleding gekleed, van de vrouw is alleen bekend dat zij lang steil donker haar heeft.