Politie zoekt getuigen in verband met dode vrouw in Oostkapelle

Binnenstad denkt verschil­lend over overlast van asielzoe­kers Middelburg

5 juni MIDDELBURG- Als een groepje mannelijke asielzoekers rondhangt bij het complex van Albert Heijn aan de Pottenbakkersingel in Middelburg, voelt Astrid Pekaar zich niet altijd op haar gemak. Maar als assistent-bedrijfsleider bij de Action in datzelfde pand, kan ze niet zeggen dat er sprake is van overlast van stelende asielzoekers. In de buurt zijn daar verschillende meningen over.