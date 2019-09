Politie waarschuwt voor gladheid op natte wegen

Veere pakt het fietsparke­ren langs de kust aan

28 september DOMBURG - Fietsers kunnen voor mei volgend jaar in de kernen langs de Veerse kust makkelijker parkeren zonder dat ze voor overlast zorgen. Het dagelijks bestuur van de gemeente wil in Dishoek, Domburg, Veere, Westkapelle en Zoutelande dertien fietsparkeerterreinen aanleggen. Dat gaat hier en daar ten koste van parkeervakken voor auto’s. Mogelijk lukt het ook nog om volgend jaar op zes andere plekken in de kernen parkeerterreintjes aan te leggen. In een later stadium komen er nog zes bij.