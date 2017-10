Politie vindt pistool in Middelburgse woning na tip

Een tip leidde agenten naar het huis. Toen die daar arriveerden, probeerde de bewoner ervandoor te gaan. De politie zette de omgeving af en gebruikte een hond om de man op te sporen. Hij werd in de bosjes van een tuin gevonden en aangehouden. De Middelburger is voor verder onderzoek vastgezet in het politiecellencomplex Torentijd.

In het huis vonden agenten een pistool, vermoedelijk een gas-alarm pistool, die nauwelijks van een echt wapen is te onderscheiden. Het wapen is in beslag genomen.