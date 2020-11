Politie vindt gewonde voetganger op straat in Vlissingen, automobilist die hem aanreed rijdt door

Het slachtoffer werd rond 07.45 uur gevonden in de Van Dischoeckstraat, in de buurt van de kruising met de Paul Krugerstraat. De gewonde is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend hoe ernstig de verwondingen zijn.

De politie tastte in eerste instantie in het duister over wat er gebeurd was. Ze denkt nu dat het ging om een aanrijding. De voetganger werd mogelijk aangereden door een witte Fiat Punto met een zwart panoramadak. Na de aanrijding is de bestuurder van de auto doorgereden. Volgens een politiewoordvoerder is het goed mogelijk dat de auto schade heeft aan de voorzijde.