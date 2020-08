Politie vindt gestolen fiets in Vlissingen

De agenten zagen rond 04.15 uur twee jongens rijden op een fiets zonder verlichting. Toen ze de jongens aanspraken, zagen ze dat het slot van de fiets afgezaagd was. De 20-jarige Middelburger die op de fiets reed had geen sleutel. Bij controle van het framenummer bleek inderdaad dat deze fiets afgelopen december van de Vlasmarkt in Middelburg was gestolen. De politie heeft de fiets in beslag genomen en de verdachte aangehouden op verdenking van diefstal.