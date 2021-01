Politie vindt elf katten in vervuilde woning in Middelburg

Een winkel sluiten, een andere openen, Dylan (20) uit Vlissingen deed het allebei in de pandemie

21 januari Ondanks de pandemie zijn vorig jaar meer mensen een bedrijf begonnen dan in 2019, blijkt uit cijfers van de Kamer van Koophandel. Tegelijkertijd stopten ook meer ondernemers ermee. Dylan de Ruiter (20) uit Vlissingen maakte beide mee. ,,Ik sloot een winkel in Goes, maar opende kort erna een meubelzaak in Vlissingen. Er komt binnenkort ook een nieuwe showroom in Goes bij.”