Politie treft wapenarsenaal aan in woning

Gehandicap­ten verliezen dagbeste­ding door sluiting lunchroom en wasserij

2 oktober MIDDELBURG - Lunchroom Dustoch! en wassalon De Zeepbel, waar gehandicapten werken als dagbesteding, gaan definitief dicht. Dat heeft ‘s Heeren Loo besloten omdat er al jaren verliezen worden geleden op deze projecten in Middelburg. Op internet is een petitie opgezet in een poging de lunchroom te redden.