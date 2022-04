Politie toont man die meisjes mishandelde in Vlissingse bioscoop op televisie

Eugenie (19) werd mishandeld in bioscoop omdat ze te hard zou lachen tijdens de film: ‘Ze zit nu met een hersen­schud­ding thuis’

VLISSINGEN - De 19-jarige Eugenie uit Vlissingen is zaterdag in bioscoop CineCity in Vlissingen door een man mishandeld. Ze werd geslagen omdat ze te uitbundig zou hebben gelachen tijdens de film Eternals. De Vlissingse zit op dit moment met een hersenschudding thuis. ,,Je verwacht niet dat een gezellige avond zo afloopt”, schetsen schoonzussen Maran en Nikolina de Vos, die meteen na het voorval naar de bioscoop snelden.

15 november