Politie stuit op fietsenblokkade op spoorwegovergang in Oost-Souburg

Proteste­ren­de Zeeuwse boeren hinderen vakantie­ver­keer korte tijd, maar houden het netjes

SEROOSKERKE (W) - Zeeuwse boeren hebben vrijdagmiddag met zo’n dertig trekkers actie gevoerd op Walcheren. Het vakantieverkeer op de N57 had daar even last van.

15 juli