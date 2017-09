Politie stopt onderzoek naar mishandeling van meisje in rolstoel

Dubbel feest voor vertrekkende conciërge Nehalennia

17:46 MIDDELBURG - De meeste oud-leerlingen van scholengemeenschap Nehalennia in Middelburg kennen conciërge Hans Walrave (65) toch vooral als de man die in de kantine lekkere broodjes verkocht. De laatste drie jaar deed hij andere dingen op school. Tot vrijdag. Walrave gaat na 38 jaar met pensioen. Met pijn in zijn hart. ,,Ik ga het sociale contact met de leerlingen en mijn collega's heel erg missen."