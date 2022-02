Politie rukt massaal uit naar Arnemuiden na vernielingen in trein

Volgens de politie had een groep jongeren vernielingen aangebracht in één van de coupés van de trein. Dit zou zijn gebeurd nadat de trein vertrokken was van het station in Goes. Mogelijk waren de vandalen op dit station ingestapt. Bij het station in Arnemuiden werd de trein stilgezet. Alle passagiers werden door de politie gecontroleerd. Agenten hebben de identiteit van elke aanwezige vastgelegd.