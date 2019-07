Politie reconstrueert toedracht dodelijke aanrijding Vlissingen

VLISSINGEN - Om de toedracht van een dodelijk verkeersongeval in de nieuwjaarsnacht te reconstrueren is een groot deel van de Sottegemstraat in Vlissingen morgenavond afgesloten.

In de Sottemgemstraat kwam een 24-jarige fietser om het leven bij een aanrijding op nieuwjaarsmorgen. De veroorzaker van het ongeval is doorgereden, maar kon tot dusver niet worden aangehouden. Forensisch verkeersspecialisten doen tijdens de overgang van 9 naar 10 juli onderzoek in de omgeving van de plaats van de aanrijding. Met hulp van camerabeelden die het onderzoeksteam de afgelopen maanden verzamelde, worden de omstandigheden die tot het ongeluk leidden nagebootst.

De politie hoopt zo onder meer de snelheid te achterhalen van de auto die het ongeluk veroorzaakte. De politie rept nu niet over een ander ongeluk in diezelfde nacht twee kilometer verderop in Vlissingen. Op de kruising van Burgemeester van Woelderenlaan en de Bachlaan vloog toen een auto over de rotonde, die in het bos belandde. Destijds werd er sterk rekening mee gehouden dat de bestuurder van die auto ook verantwoordelijk was voor het ongeluk in de Sottegemstraat.

De aanrijding maakte destijds veel los in Vlissingen en omgeving, schrijft de politie in een brief aan bewoners van de Sottegemstraat en omgeving. De politie begrijpt dat hernieuwde aandacht ‘emoties kan oproepen bij eventuele getuigen’. Mensen die er over willen praten, kunnen terecht bij wijkagent David Kaljouw. Ook mensen die een half jaar na dato zich iets herinneren of informatie hebben, worden verzocht contact op te nemen.