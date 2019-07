Politie reconstrueert noodlottig ongeval in Vlissingen

Film by the Sea gaat in zee met luisterboe­ken­app Storytel

9 juli VLISSINGEN - Het festival Film by the Sea gaat samenwerken met Storytel, het online platform voor het beluisteren en lezen van boeken. Dat geeft zijn naam aan het filmboekenbal, stelt twee prijzen beschikbaar en verzorgt elke dag een luisterverhaal over het strand.