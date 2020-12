Politie op Walcheren wel paraat, maar minder zichtbaar: ‘We willen geen spelletjes uitlokken’

REPORTAGE De oorlog is vooral bruut overleven, zien we in De Slag om de Schelde

12 december Een miljoenenbudget, een spectaculaire lancering in Zeeland, een grootse film: De Slag om de Schelde. Nooit eerder werd ‘de vergeten strijd’ zo indrukwekkend in beeld gebracht. Kogels snerpen de bioscoopzaal in, granaatinslagen doen de wanden trillen. We zien Teuntje, Gijs en William, jonge mensen die proberen te overleven in een wereld in oorlog. Zeeland eind 1944: koud, rauw en rokerig.