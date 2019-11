Politie onderzoekt steekincident in Vlissingen: man gewond aan hand

Wethouder Veere: ‘Met lef en innovatie aan de slag met nieuwe voorzienin­gen’

7 november DOMBURG - Zekerheid dat binnen zes jaar Aagtekerke, Oostkapelle, Serooskerke en Westkapelle nieuwe of gerenoveerde scholen, gymzalen en dorpshuizen hebben, kan wethouder Bert van Halderen (VVD) niet geven. Dat gaf hij donderdagavond ook ruiterlijk toe tegenover de gemeenteraad. Hij benadrukte wel dat het dagelijks bestuur van Veere ‘met lef en innovatieve plannen’ ervoor probeert te zorgen dat over enige tijd die nieuwe of opgeknapte maatschappelijke voorzieningen er staan. ,,We willen aan de slag.”