Politie onderzoekt melding steekpartij in Middelburg

Corona­coach uit Veere: ‘Het is leuk tot je uitgeschol­den wordt voor Nazi’

8:37 VEERE - ,,Het is leuk werk tot je uitgescholden wordt.” Ilona Senf is zaterdag actief als coronacoach in Veere. De Vlissingse (54) waarschuwt samen met andere coaches in opdracht van de gemeente Veere inwoners en bezoekers om afstand te houden. Ze zijn sinds enkele weken actief in vooral Domburg, Veere en Zoutelande, de kernen waar het deze dagen erg druk kan zijn.