Politie onderzoekt incident met vloedgolf Vlissingen

'Toch oud-wethouders laten getuigen over KPN-ge­bouw Domburg’

18:38 DOMBURG - De Veerse wethouders en de burgemeester moeten toch getuigen over wat er voorjaar 2018 besloten is in het in college over het KPN-gebouw in Domburg. Dat vindt juridisch adviseur Bram van Leeuwen. Hij gaat de rechtbank vragen terug te komen op een ruim twee weken geleden genomen besluit.