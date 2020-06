Politie neemt in Middelburg spullen in beslag in lopend drugsonderzoek

Vlissingen houdt over; de diepe financiële put is niet meer zo héél diep

18:43 VLISSINGEN - Vlissingen houdt over vorig jaar 41,4 miljoen euro over. Dat blijkt uit de voorlopige jaarrekening. Dat geld moet in de diepe put die in de gemeente de naam ‘algemene reserve’ draagt. Die is dan nog 70,3 miljoen euro diep.