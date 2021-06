Politie: ‘Man vermist in Vlissingen. Niet zelf benaderen maar 112 bellen’

Collectief Groot Lammeren­burg: ‘Huisvest arbeidsmi­gran­ten in leegstaan­de panden’

14:19 VLISSINGEN - Arbeidsmigranten moeten niet apart in grote wooncomplexen buiten of aan de rand van Vlissingse wijken wonen. Laat ze op natuurlijk wijze integreren met de stadsbevolking door woonruimte aan te bieden in de vele leegstaande panden.