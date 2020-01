Politie laat 452 automobilisten blazen tijdens controles op Walcheren: twee rijverboden

De Veerenaren steunen bakker Chris Koole en blijven bij hem kopen

11 januari VEERE - Het is zaterdag een komen en gaan van Veerenaren die bij bakker Chris Koole brood, appelflappen, bolussen en gevulde koeken kopen. Niets bijzonders zou je zo zeggen, want bij welke bakker is het zaterdags nu niet druk. Maar de winkel van Koole aan het Oranjeplein in Veere is een bijzondere. Hij is maar twee dagen in de week open en het is de enige winkel in het vestingstadje waar klanten ‘normale’ levensmiddelen kunnen kopen.