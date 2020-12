Politie krijgt veel tips over rellende jeugd: ‘Maatschappelijke verontwaardiging is groot’

Ook vanavond was het onrustig in Vlissingen. Kleine groepjes jongeren trokken door de stad en gooiden ze zo nu en dan met vuurwerk. De politie was wel met veel mensen aanwezig, maar stelde geen strafbare feiten vast. Afgelopen maandagavond richtte een groep jongeren op het Stadhuisplein in Vlissingen vernielingen aan. En dinsdagavond zorgden jongeren voor onrust in Oost-Souburg. Volgens Don hebben die twee groepen, zover hij kan overzien, weinig met elkaar te maken. ,,In Vlissingen was het toch de wat oudere jeugd, zo’n twintig man. In Souburg ging het om zo’n vijftig jongeren van zo’n 14 tot en met 18 jaar oud.” Het viel hem ook op dat de Souburgse groep deels bestond uit jeugdige meelopers. ,,Gelukkig waren er ouders die hen naar huis stuurden.” Hij hoopt dat ook andere ouders die verantwoordelijkheid nemen. Dinsdagavond hield de politie in Souburg een 17-jarige jongen uit Reimerswaal aan. Hij had via sociale media anderen opgeroepen om samen te komen in Oost-Souburg. Hij is woensdag verhoord en zit nog vast.